Росія намагається паралізувати все: у ГУР пояснили, як не піддаватися на провокації ворога

Кремль знову застосовує інформаційні маніпуляції для дестабілізації ситуації в Україні. У ГУР назвали основні напрямки російської пропаганди.

Про це розповідає заступник голови ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю Новини.LIVE, повідомляє 24 Канал. За його словами, Росія продовжує використовувати інформаційно-психологічні атаки як інструмент тиску на українців.

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Заступник голови Головного управління розвідки пояснює, що такі дії спрямовані на те, щоб паралізувати міста та дестабілізувати життя людей. За його словами, так росіянам вдається паралізувати роботу в великих містах. Зокрема, від громадського транспорту до навчального закладу.

Вадим Скібіцький також порекомендував українцям не піддаватися паніці та тверезо оцінювати загрозу.

Не панікувати. Тверезо оцінювати ситуацію. Розуміти, де МіГ-31, а де БПЛА, який тільки-но взлетів із кримського півострова, а де ракета, яка долітає до вашого міста протягом 5 хвилин. Чітке розуміння і використання тих методів збереження життя, які, на жаль, ми вже вміємо застосовувати,

– додав заступник голови ГУР.

До слова, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Україні потрібна потужніша зброя для ефективного знищення виробництва "Шахедів".

Він також розповів, що ГУР використовує некінетичні методи, такі як санкції та кіберудари, щоб уразити російські виробничі потужності.