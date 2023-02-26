Весна – літо будуть дуже складними: у ГУР заявили про готовність до будь-яких сценаріїв

Щодня наші захисники та захисниці стримують навалу росіян і помалу готуються до контрнаступу. Україна готова до будь-яких викликів і небезпек.

Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він стверджує, що ЗСУ, Сили оборони, всі захисники України готові до будь-яких сценаріїв протягом весняно-літньої кампанії, яка буде надзвичайно складною.

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Путін не отримає Донбас

Скібіцький зазначив, що керівництво України розуміє всі складнощі та готується до будь-яких сценаріїв. У рамках підготовки наша держава посилює свої спроможності та отримує досвід і потужну підтримку від партнерів.

Окрім того, заступник начальника ГУР сказав, що наразі є чітка підтримка й чіткі плани, які щомісяця узгоджують на потужній платформі "Рамштайн".

Завдяки тісній співпраці з партнерами та героїзму наших воїнів основна мета Кремля – повна окупація Донбасу – за цілий рік так і не досягнута. Також Скібіцький додав, що внутрішні переламні процеси в Росії – незворотні.

ЗСУ максимально швидко опановують західну техніку

Представник української розвідки розповів, чим зумовлена така швидкість наших воїнів. За його словами, на початок повномасштабної агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, брали участь в АТО/ООС.

Це люди з бойовим досвідом, тому вони зараз так швидко, за два-три тижні, опановують західну техніку,

– пояснив Скібіцький.

Він додав, що військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної агресії, ознаки якої були ще з весни 2021 року.

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