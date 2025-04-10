Сухаревського можуть змістити з посади командувача Сил безпілотних систем – ЗМІ

Полковника Сухаревського можуть звільнити з посади командувача СБС. Натомість його планують призначити командиром одного з нових армійських корпусів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Мілітарний. Полковника Вадима Сухаревського можуть звільнити з посади командувача СБС та призначити командиром одного з армійських корпусів.

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Полковник Сухаревський може залишити СБС

Йдеться про можливе призначення Сухаревського на керівну посаду у новоствореному корпусі. У ЗСУ наразі сформовано такі з’єднання у Сухопутних, Десантно-штурмових військах і Морській піхоті.

За інформацією джерел, питання його звільнення обговорюється в керівництві армії вже кілька місяців.

Сухаревський очолив Сили безпілотних систем від моменту їх створення у 2024 році. До того був заступником Головнокомандувача ЗСУ.

До слова, армійський корпус – це формування, яке об'єднує декілька бригад або дивізій, а також підрозділи розвідки, артилерії, ППО, інженерії, зв’язку та логістики. За рівнем – це ланка між бригадою та армією.