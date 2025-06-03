"Наші бачення розходяться": Сухаревський пояснив своє звільнення з посади командувача СБС

Вадим Сухаревський прокоментував своє звільнення з посади командувача СБС. За його словами, причиною стали розбіжності з позицією керівництва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

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Чому Сухаревський покинув посаду

За словами Сухаревського, команда СБС формувалась "не за наказом, а за покликом", і саме завдяки цим людям підрозділ став ефективною бойовою структурою. Він додав, що пишається тим, що мав честь очолювати СБС у перший рік становлення.

"Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил", – зазначив Сухареський.

Він також зазначив, що в портфоліо СБС – власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу.

Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі,

– заявив екскомандувач СБС.

Сухаревський додав, що залишається у строю та продовжує службу в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, що новим командувачем СБС став Роберт Бровді. Відповідний указ вже з'явився на сайті президента України.