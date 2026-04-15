Знаю причини, – Сухаревський про свою відставку з посади командувача Сил безпілотних систем

Відставка Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем викликала багато запитань, адже зміна сталася в один із ключових моментів для цього напряму. Сам військовий визнав, що не встиг завершити частину того, що вважав принципово важливим для розвитку системи.

Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що розуміє реальні причини своєї відставки. Він також пояснив, чого саме не встиг зробити на цій посаді.

Що не вдалося побудувати в Силах безпілотних систем?

За рік на посаді Сухаревський не встиг зробити те, що вважав основою для нормальної роботи всього напряму. Йшлося не про окремі рішення, а про чіткі доктринальні правила для Сил безпілотних систем і всіх підрозділів безпілотних систем, які мали б опиратися на спільну логіку, не суперечити одне одному, не перетинатися у функціях і працювати в зрозумілому порядку.

До уваги! 10 лютого 2024 року Вадима Сухаревського призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань застосування безпілотних систем, а 10 червня 2024 року – командувачем Сил безпілотних систем. Саме він очолив СБС від початку створення цього роду військ. Згодом у медіа з'явилася інформація, що Сухаревського можуть звільнити з посади командувача СБС і призначити командиром одного з нових армійських корпусів. У Генштабі тоді заявили, що його кандидатуру справді розглядали, але наголосили, що на той момент він продовжував виконувати обов'язки командувача Сил безпілотних систем.

Без цього неможливо вибудувати і системний підхід до самих засобів, бо тоді неясно, хто саме має їх застосовувати, скільки вони мають коштувати і в якій кількості потрібні війську.

Армія – це така інституція, яка дуже добре застосовує старе і дуже погано сприймає нове. Якраз чіткі поняття, доктринальні в першу чергу, це те, чого я не встиг,

– наголосив Сухаревський.

Саме з цього, як він пояснив, мав би починатися і нормальний запит до виробника. Коли є порядок і спільні правила, тоді з'являється системний підхід до вимог, а весь напрям можна переводити з хаотичних рішень у площину точного розрахунку, де все тримається на математиці й економіці.

Що Сухаревський сказав про свою відставку?

Оцінювати роботу Роберта Бровді "Мадяра" після свого звільнення Сухаревський не став. Реальні причини своєї відставки з посади командувача Сил безпілотних систем він добре розуміє, але для інтерв'ю цю тему розкривати не захотів.

Не відповідатиму на це питання, але так, розумію і прекрасно їх знаю,

– наголосив Сухаревський.

Після звільнення жодних окремих зустрічей із Володимиром Зеленським, у нього не було.

