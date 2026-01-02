До останнього подиху був вірним Україні: на Донеччині загинув поліцейський Вадим Тернопольський

На Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції з Хмельниччини Вадим Тернопольський. Він загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку

Про це повідомили в Нацполіції України, інформує 24 Канал.

Що відомо про Вадима Тернопольського?

Поліцейський загинув 29 грудня минулого року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку внаслідок удару ворожого FPV-дрона по мінометній позиції.

Він до останнього подиху залишався вірним Присязі, Україні та своєму обов’язку – захищати людей і державу,

– підкреслили в поліції.

Вадим присвятив службі в органах внутрішніх справ майже 25 років. Лише за 2 дні до загибелі Вадим разом з побратимами в окопах зустрів своє 45-річчя.

"Він був не лише професійним і відповідальним правоохоронцем, а й мужнім воїном, надійним побратимом, людиною честі та великого серця. Вадима знали як щирого, принципового й відданого справі колегу, який завжди був готовий підтримати, підставити плече та взяти на себе відповідальність у найскладніші моменти", – згадують в поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!

Їхні життя забрала Росія