До останнього подиху був вірним Україні: на Донеччині загинув поліцейський Вадим Тернопольський

- На Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції з Хмельниччини Вадим Тернопольський.
- Він загинув 29 грудня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку внаслідок удару ворожого FPV-дрона по мінометній позиції.
На Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції з Хмельниччини Вадим Тернопольський. Він загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку
Про це повідомили в Нацполіції України, інформує 24 Канал.
Що відомо про Вадима Тернопольського?
Поліцейський загинув 29 грудня минулого року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку внаслідок удару ворожого FPV-дрона по мінометній позиції.
Він до останнього подиху залишався вірним Присязі, Україні та своєму обов’язку – захищати людей і державу,
– підкреслили в поліції.
Вадим присвятив службі в органах внутрішніх справ майже 25 років. Лише за 2 дні до загибелі Вадим разом з побратимами в окопах зустрів своє 45-річчя.
"Він був не лише професійним і відповідальним правоохоронцем, а й мужнім воїном, надійним побратимом, людиною честі та великого серця. Вадима знали як щирого, принципового й відданого справі колегу, який завжди був готовий підтримати, підставити плече та взяти на себе відповідальність у найскладніші моменти", – згадують в поліції.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять!
Їхні життя забрала Росія
На війні загинув 22-річний військовослужбовець із Кіровоградщини Владислав Михайлов. Життя бійця обірвалося на Куп'янському напрямку.
На фронті загинув військовий Дмитро Пилип'юк з Підволочиської громади, що на Тернопільщині. Свій останній бій він прийняв 4 липня 2025 року в районі Вовчанська Харківської області.
Воїн Євгеній Курило з Полтавщини загинув у Курській області 11 березня 2025 року. Понад 9 місяців військовий вважався зниклим безвісти.