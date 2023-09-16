Лукашенко надає вагнерівцям громадянство: що задумав диктатор

Режим самопроголошеного президента Білорусь Алєксандра Лукашенка розширює власну так звану ПВК "ГардСервіс". Туди намагаються влаштувати частину вагнерівців.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що зараз вагнерівців "розмазують як масло по хлібу" на різні напрямки. Хтось їде на контракт в Росію, хтось – в Африку. А частину намагаються залишити в Білорусі.

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Інколи тут взагалі є ознаки певних інформаційних операцій. В Білорусі регулярно будують намети під табір вагнерівців, потім їх демонтують, а після цього – знову будують.

Що таке ПВК "ГардСервіс"

Як наголосив Латушко, ПВК "ГардСервіс" створили на прохання "правої руки" Лукашенка Віктора Шеймана ще у 2020 році як приватне охоронне підприємство. Саме цю людину підозрюють в організації "ескадронів смерті", які вбивали білоруських політиків наприкінці 1990-х років.

"ГардСервіс" створювали для роботи на африканських ринках для бізнес-інтересів Лукашенка. Він намагається пролізти туди, щоб заробити для себе.

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Важливо, що учасниками цієї організації можуть бути лише громадяни Білоруси. Адже згідно з законодавством володіти зброєю там дозволяється лише власникам білоруських паспортів.

Лукашенко знайшов вихід. Він просто дає громадянство Білорусі вагнерівцям. Цим займаються два відомства при тамтешньому "МВД". Хтось каже, що вже кілька сотень людей так отримали громадянство. Лукашенко дає паспорти на інші прізвища та ім'я. Але реального указу не підписує. Він може просто "водити їх за ніс",

– зауважив Латушко.

Ситуація в Білорусі: коротко