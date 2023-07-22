Не стануть жити в таборах, – політтехнолог припустив план "Вагнера" в Білорусі

Терористи з так званої "приватної військової компанії "Вагнера" продовжують прибувати до Білорусі. Далі може бути три варіанти розвитку подій.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, найімовірніше, ПВК "Вагнера" перебуватиме в Білорусі лише тимчасово. Їх взагалі там може розміститися не більш ніж 10 тисяч осіб.

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Що далі робитимуть вагнерівці

Як наголосив Шейтельман, символічно, що поблизу табору вагнерівців розмістили білоруський "омон". Це чітко показує, як насправді Лукашенко ставиться до цього угруповання. Він не довіряє їм, тому й розмістив поблизу власних силовиків.

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Найімовірніше, розміщення вагнерівців в Білорусі – це тимчасова історія. Далі може бути три варіанти розвитку подій.

Це – коротка історія, яка має закінчитися за кілька місяців. Або вагнерівці знову поїдуть на війну проти України. Або вони сконцентруються на Африці, що малоймовірно. Або Пригожин спробує здійснити черговий переворот – або в Мінську, або знову піде на Москву,

– зауважив Шейтельман.

Вагнерівці в Білорусі: коротко