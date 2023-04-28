Цивільні просто "випаровуються": дикуни з "Вагнера" масово викрадають людей на Донбасі

Вагнерівці продовжують вчиняти звірства на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Зокрема, масово викрадають людей. Тих, кого забрали під виглядом "евакуації", більше ніхто не бачить.

Російські окупанти продовжують вбивати та калічити жителів тимчасово окупованого Донбасу. Окрім того, ще почастішали викрадення людей. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Родичі б'ють на сполох та звертаються до окупаційної "влади" з питаннями, як повернути зниклих. Відповідати їм, звичайно ж, ніхто не збирається.

Історія одного листа

У мережі опублікували звернення, яке написала жінка на ім'я Альбіна. Її окупанти під виглядом евакуації депортували на територію країни-терористки.

Жінка розповіла, що так звану "евакуацію" (тобто депортацію) проводили вагнерівці. Вони розділили чоловіків та жінок. Окрім того, у чоловіків забрали паспорти. Більше з того вечора Альбіна не бачила свого батька та сусідів. Троє цивільних чоловіків просто зникли. Жодна спроба дізнатися хоч щось про їхню долю не мала успіху.

Пушилін приховує звірства вагнерівців

Ватажок бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донецької області Денис Пушилін вдає, ніби розглядає заяви про зникнення, які йому адресують. Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють: насправді Пушилін наказав приховувати усі злочини вагнерівців. Усе тому, що ватажок бойовиків панічно боїться посваритися з кухарем Путіна Євгенієм Прігожиним.

Тим часом вагнерівці скоюють все більше злочинів. Зокрема, зафіксували дуже багато викрадень людей. Їх просто відвозять у невідомому напрямку. Окрім того, місцеві жителі скаржаться на численні крадіжки.

Доводячи, що вони – справжні нелюди, вагнерівці ґвалтують чоловіків та жінок. Часто жертвами прігожинських зеків стають неповнолітні. У частини вагнерівців – СНІД та інші хвороби, які передаються статевим шляхом.

Вагнерівці мають розуміти, що за кожне їхнє звірство буде відплата. Україна звільнить кожен населений пункт та поверне своїх людей.