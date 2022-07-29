Найманці ПВК "Вагнер" з березня стали звичайним армійським підрозділом: що це означає

У війні росії проти України ще з березня брали участь найманці приватної військової компанії "Вагнер". Щоправда, тепер вони виконують завдання на українській території подібно до звичайних армійських підрозділів.

Такі дані оприлюднила розвідка Великої Британії. Там пояснили, чому роль "вагнерівців" змінилася.

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Розвідники зазначили, що "вагнерівцям" призначили відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна у порівнянні з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності.

Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК та російською державою,

– наголосили у розвідці.

Чому так сталося

У розвідці Британії припустили, що російському міноборони елементарно не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил "Вагнера" буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни.

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На Сході "денацифікували" одного з найвідоміших російських найманців ПВК "Вагнера" – Володимира Анданова з Бурятії, позивний "ваха". Анданов воював на Донбасі ще з 2014 року. Брав участь у боях за Дебальцеве.

Він відомий через відео з Горлівки, яке спростувало брехню російської пропаганди про "нас там нет". У ролику російські загарбники називали міста, з яких приїхали вбивати українців.

Після 2015 року "ваха" їздив воювати у Сирію та Лівію. За свої звірства найманець отримав орден мужності від Путіна. У 2022 знову прийшов в Україну.

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