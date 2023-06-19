З фронту тіла вагнерівців вивозять КАМАЗами, поповнювати втрати немає змоги: перехоплення ГУР

Щодня ворог на фронті зазнає колосальних втрат, зокрема й найманці Євгенія Пригожина з ПВК "Вагнера". Тіла ліквідованих загарбників вивозять КАМАЗами.

Про це окупант розповів у розмові зі своєю дружиною. Водночас та розповіла, що у всіх поштових скриньках знаходять агітаційні листівки із закликом вступати до лав найманців Пригожина.

Зверніть увагу І заступника командира з ними: ЗСУ відправили до Кобзона цілий підрозділ з Південної Осетії

Що загарбник каже про втрати "Вагнера"

За словами дружини загарбника, вона дуже здивована тим, що у кожній поштовій скриньці люди знаходять агітаційні листівки. Щоправда, окупант пояснив їй у чім причина.

На зонах дуже мало людей залишилося, які їм підходять. І вони зараз уже починають шукати всюди. Великі втрати просто у "Вагнера". Знайомий, який зараз у "Вагнері", сказав, що він на машині катається, і він понад 15 рейсів робить на день – повністю КАМАЗ забитий трупами,

– каже загарбник.

Своєю чергою дружина окупанта розповіла, що в агітаційних листівках обіцяють повне спорядження, навчання, гідну оплату та гарантії. Тобто звичний набір казок для окупантів. На що її чоловік заявив, що коли йому стане нудно, то піде у "Вагнер", щоб його відправили в Африку.

Перехоплена розмова окупанта з дружиною: дивіться відео

ЗСУ ліквідували батальйон з Південної Осетії

У російських ЗМІ опублікували некролог про Техова Айвенго – 31-річного загарбника із тимчасово окупованої Південної Осетії, яка є територією Грузії. Він воював на боці росіян та був заступником командира батальйону "Шторм.Осетія".

За повідомленнями пропагандистів, Айвенго разом з його батальйоном ліквідували ЗСУ в районі П'ятихаток Запорізької області – після звільнення Лобкового саме там проходить лінія фронту.

У пропагандистів істерика, адже мова йде про знищення 300 окупантів та десятків одиниць ворожої техніки.