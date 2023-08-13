Насправді задумали зовсім інше: що стоїть за байками про виведення вагнерівців з Білорусі

По ПВК "Вагнер", яку "виводять" з Білорусі. Історія про "виведення" з Білорусі ПВК "Вагнер" набуває дещо неадекватного характеру. Тоді як жодних ознак виведення "вагнерів" з РБ не спостерігається, а саме навпаки, табір розширюють, з навчань не вилазять.

Наразі від початку серпня, на територію Росії не виїхало жодної колони ПВК "Вагнер" і, знову ж таки, навпаки, 1 серпня був заїзд у саму Білорусь. Окрім того, табір, у якому зараз трохи більше ніж 5 тисяч осіб, і який може розмістити 8 тисяч розширюється для розміщення понад 8 тисяч вагнерівців.

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Також звучить низка інших питань щодо подальшої долі ПВК "Вагнер", починаючи від того, що вони незабаром для чогось терміново повернутися в Росію, й закінчуючи їхньою черговою появою у зоні бойових дій в Україні.

Також дещо дивно звучить твердження про ймовірне повернення ПВК "Вагнер" до Росії. Щодо цього у мене виникає вже своє питання: а вони її покидали? У Білорусі зараз перебуває 5 тисяч "вагнерів", а де решта? За найскромнішими оцінками в Росії чинних та колишніх 20 тисяч "вагнерів".

Навіщо їх виводити з Білорусі у Росію, коли їх у Росії й так достатньо.

Що ж до повернення до зони бойових дій, то поки що цього не передбачається. ПВК "Вагнер" замінили в зоні бойових дій іншим м'ясом, наприклад БАРСами, Шторм-Z, ТрВ та іншими ПВК типу "Смолоскип", "Полум'я", "Редут", "Патріот" тощо.

Власне, начебто й не зрозуміло, чому зараз так сильно форсують тему з певним виводом ПВК "Вагнер" з Білорусі, а насправді все просто – для зниження пильності країн, що межують із РБ. Річ у тім, що надто багато галасу було після появи "вагнерів", і безпека на кордоні зросла.

Схоже, вкид про виведення "вагнерів" робляться саме для того, щоб знизити пильність у прикордонній з Білоруссю зоні, для спрощення диверсійної діяльності самим "вагнерам".

Звичайно, хотілося б, щоб цього угрупування не було у Білорусі, але воно є, а самообман – деструктивний і згубний.