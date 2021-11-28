Вагони з трупами, тіла на м'ясокомбінаті, – Стасюк про документальні свідчення Голодомору

Українцям вдалося знайти велику кількість фактів, які свідчать про те, що Голодомор 1932 – 33 років – це був справжній геноцид саме проти нашого народу. Водночас Служба безпеки відкрила низку кримінальних проваджень.

Про це директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк повідомила у інтерв'ю 24 каналу в рамках проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь". З її слів, вони допомагали під час розслідувань.

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У 2009 році СБУ розслідувала кримінальну справу щодо організаторів злочину Голодомору-геноциду, а в 2019 – 2020 роках – кримінальне провадження щодо виконавців. Слідчі запитували матеріали в Національного музею Голодомору-геноциду.

Під час цієї роботи ми знайшли документи, які жахали навіть дослідників теми. Наприклад, як з Харкова вивезли два потяги з трупами та поховали їх у степах Казахстану. Це було зроблено з наміром приховати злочин, аби з часом неможливо було знайти кістки та уникнути виявлення масових поховань,

– зазначила Олеся Стасюк.

Підтвердився й факт про те, що на м'ясокомбінат на Дарниці привезли вагон людських трупів. Комуністичний режим намагався це приховати, і керівництво комбінату залякували, змушуючи мовчати. Це ще раз підтверджує, що Голодомор-геноцид був організованим злочином проти українців.

Ми отримали жахливі свідчення про те, як дітей викидали на сніг з колисок, коли до хати приходили "уповноважені" комуністичним режимом. А коли їх питали, що вони будуть їсти – усе ж забрали!, – то їм відповідали: "Будете дітей своїх їсти!",

– додала директорка Музею Голодомору-геноциду.

В Україні тричі створювали штучний голод

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь ", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Олеся Стасюк розповіла, що комуністичний режим тричі знищував українців штучним голодом.