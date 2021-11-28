Вагони з трупами, тіла на м'ясокомбінаті, – Стасюк про документальні свідчення Голодомору
Джерело:24 канал
Українцям вдалося знайти велику кількість фактів, які свідчать про те, що Голодомор 1932 – 33 років – це був справжній геноцид саме проти нашого народу. Водночас Служба безпеки відкрила низку кримінальних проваджень.
Про це директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк повідомила у інтерв'ю 24 каналу в рамках проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь". З її слів, вони допомагали під час розслідувань.
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У 2009 році СБУ розслідувала кримінальну справу щодо організаторів злочину Голодомору-геноциду, а в 2019 – 2020 роках – кримінальне провадження щодо виконавців. Слідчі запитували матеріали в Національного музею Голодомору-геноциду.
Під час цієї роботи ми знайшли документи, які жахали навіть дослідників теми. Наприклад, як з Харкова вивезли два потяги з трупами та поховали їх у степах Казахстану. Це було зроблено з наміром приховати злочин, аби з часом неможливо було знайти кістки та уникнути виявлення масових поховань,
– зазначила Олеся Стасюк.
Підтвердився й факт про те, що на м'ясокомбінат на Дарниці привезли вагон людських трупів. Комуністичний режим намагався це приховати, і керівництво комбінату залякували, змушуючи мовчати. Це ще раз підтверджує, що Голодомор-геноцид був організованим злочином проти українців.
Ми отримали жахливі свідчення про те, як дітей викидали на сніг з колисок, коли до хати приходили "уповноважені" комуністичним режимом. А коли їх питали, що вони будуть їсти – усе ж забрали!, – то їм відповідали: "Будете дітей своїх їсти!",
– додала директорка Музею Голодомору-геноциду.
В Україні тричі створювали штучний голод
Олеся Стасюк розповіла, що комуністичний режим тричі знищував українців штучним голодом.
- Першу трагедію скоїли ще у 1921 році. Тоді в Україні вродив неймовірний врожай. Водночас Ленін наказав забрати у селян все зерно. Для цього в Україну направили пів мільйона озброєних солдатів.
- Другий Голодомор-геноцид увійшов чорною сторінкою в українську історію у 1932 – 1933 роках.
- Третій штучний створений голод припадає на 1946 – 1947 роки.