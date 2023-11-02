ВАКС не пустив представників громадськості на проголошення зміни запобіжного заходу для Кауфмана

У Вищому антикорупційному суді представників ЗМІ не допустили до засідання щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену Борису Кауфману. Мовиться про справу стосовно заволодіння майновим комплексом комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Про це представникам ЗМІ заявила директорка та мажоритарна власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська. За рішенням суду бізнесмена звільнили з-під варти.

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ВАКС звільнив Кауфмана з-під варти

У Вищому антикорупційному суді розглянули справу Бориса Кауфмана щодо заволодіння майновим комплексом комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса". 26 жовтня з 10:30 по 23 тривало засідання, за результатом якого суд випустив бізнесмена з-під варти.

Журналісти зазначають, що засідання призначили на 31 жовтня 16:45. Однак, представників ЗМІ не допустили на проголошення ухвали. Щобільше, не пустили навіть представника сторони обвинувачення.

Натомість невідома представниця установи вийшла до громадськості й заявила, що текст рішення суду можна отримати в канцелярії ВАКС. Водночас суддю Ярослава Шкодіна помітили на виході із приміщення близько 17:30.

Справа бізнесмена Бориса Кауфмана / Фото "Цензор.нет"

Власниця акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська зазначила ЗМІ, що прибула до суду, аби почути аргументи судді Шкодіна та зрозуміти підстави, чому він ухвалив таке рішення.

О 16:45 засідання мало розпочатися, але його просто не було. Колеги повідомили, що близько 17:20 суддя вийшов з приміщення суду. Не дав коментарів журналістам чи громадськості,

– розповіла Гутовська.

"Мені, як людині, яка зазвичай стикається з англійським судовим процесом незвично бачити відсутність комунікації зі сторони суду щодо ходу суспільно важливої, резонансної справи", – додала вона.



Ольга Гутовська прибула на засідання у справі Кауфмана / Фото "Цензор.нет"

Відтак, ГО "Інститут свободи слова" звернулася до ВАКС із проханням надати інформацію про причини недопуску на засідання громадськості та представників ЗМІ. А також передати аудіозапис з судового засідання від 31 жовтня 2023 року, де проголосили ухвалу про зміну запобіжного заходу Кауфману.

Як відомо, бізнесмен перебував у слідчому ізоляторі з 7 вересня. НАБУ та САП встановили, що збитки, спричинені злочином, у якому підозрюють Кауфмана, становлять понад 2,5 мільярди гривень.