ВАКС скасував арешт на 38 двигунів, їх передадуть ЗСУ

Вищий антикорупційний суд скасував арешт 38 двинунів. Тепер їх передадуть на потреби Збройних сил України.

Двигуни перебували під арештом у межах кримінального провадження щодо розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ. Тепер цей арешт зняли.

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За участі прокурора САП 1 березня 2022 року слідчий суддя ВАКС оперативно розглянув клопотання директора ДП "Львівський бронетанковий завод" і представника Міністерства оборони України. Він постановив скасувати арешт двигунів,

– заявили в суді.

Збройні сили України тепер використовуватимуть ці двигуни для протистояння у війні з російськими окупантами.



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