ВАКС відправив під варту співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву

У неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід співробітнику Офісу генпрокурора. Так, Сергій Кропива відправиться під варту.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Яку запобіжку обрали для Кропиви та в чому його підозрюють?

За рішенням суду Сергій Кропива перебуватиме під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор САП зазначив, що з розмов Сергія Кропиви з різними людьми можна зробити висновок про його наближеність до генерального прокурора та виконання ним особистих доручень.

Зокрема, за даними САП, Кропива нібито координував ремонт у будинку, де проживає генпрокурор Руслан Кравченко, спілкувався з виконробом і технічним персоналом. В одній із розмов, яку зачитав прокурор, Кравченко начебто доручав йому встановити газовий генератор потужністю 30 – 50 кВт.

Також слідство стверджує, що Кропива допомагав дружині Кравченка оформити візу до США та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді. Йдеться, зокрема, про оренду житла та елітного ресторану.

Раніше Кравченко повідомляв, що Кропиву відсторонили від виконання службових обов'язків. Водночас сам генпрокурор заперечував звинувачення, пов'язані зі згадками про нього на плівках НАБУ як "шефа".

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Нагадаємо, що 4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації, у межах якої перевіряли можливу причетність посадовця Офісу генпрокурора до протиправної діяльності. В ОГП заявили про його відсторонення на час досудового розслідування. Наступного дня НАБУ заявило про викриття організації, яку очолював посадовець ОГП.

За версією слідства, її учасники систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень. Слідство вважає, що один із керівників структурного підрозділу ОГП створив злочинну організацію та очолив її у 2025 році. Наразі правоохоронці повідомили про викриття 5 учасників схеми.