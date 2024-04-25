Вищий антикорупційний суд закрив справу проти Валерія Пацкана, визнавши його невинуватим

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти голови Рахункової палати у 2018-2023 роках Валерія Пацкана у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Про це Валерій Пацкан повідомив у фейсбуці й надав фото судової постанови.

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Пацкан назвав справу політичною

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", – процитував рішення ВАКСу Валерій Пацкан.

Він назвав справу політичною. А її закриття – "свідченням того, що закон переміг, а політикани програли". Пацкан зазначив, що справу проти нього було відкрито через те, що Рахункова палата планувала перевірити "певні структури".

"Справа почалась з того, що мені чітко дали зрозуміти: якщо Рахункова буде перевіряти певні структури – мене будуть наздоганяти. Після моєї відмови ініціатори процесу пішли силовим шляхом: порушили кримінальну справу, зняли з посади очільника Рахункової палати. На щастя, сьогодні – кінець ганебної справи. Але! Лише за мінімальними підрахунками на цю силову машину, метою роботи якої була політична розправа наді мною, було витрачено коштів близько 10 мільйонів гривень. Це гроші платників податків, які були втрачені державою на прокурорів, слідчих та суддів, щоб натиснути та звільнити мене з Рахункової палати, а якщо вдасться, то і відправити за ґрати", – наголосив Пацкан.



Справу Валерія Пацкана закрили / Фото з соцмереж Валерія Пацкана

ВАКС визнав Пацкана невинуватим / Фото з соцмереж Валерія Пацкана

Валерій Пацкан підкреслив, що за ці кошти можна було придбати майже 1000 дронів для ЗСУ. І порадив "на наступних виборах зробити висновки".

"Звичайно, рішення ВАКСу не дає змоги відмотати назад весь процес зі звільненням мене з посади голови Рахункової палати – заради чого, звісно, й задумувався весь цей фарс. Проте для мене репутація та чесне імʼя – не порожні слова. Тому сьогоднішнє рішення – надважливе", – заявив Валерій Пацкан.