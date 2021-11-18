ВАКС засудив рахівського суддю Тулика на 5 років позбавлення волі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила остаточне покарання для судді Рахівського райсуду Івана Тулика. Його звинувачують у двох епізодах отримання хабаря.

Своїм рішенням Апеляційна палата ВАКС визнала суддю винним і частково задовольнила апеляційну скаргу адвокатів.

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На прохання захисників Тулика суд послабив йому покарання у вигляді не 6, а 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна і позбавленням права обіймати посаду судді на 3 роки.

Таким чином, Апеляційна палата ВАКС ухвалила визнати колишнього суддю винуватим у вчиненні злочинів, передбачених:

статтею 369-2 про зловживання впливом;

статтею 368 про отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Екссуддю Тулика взяли під варту просто у залі суду.

За що засудили Тулика

Зауважимо, що Тулика ловили на отриманні хабаря двічі:

у вересні 2018 року він вимагав 400 доларів;

у березні 2019 року – 10 тисяч гривень.

У 2018 році водій автомобіля Volkswagen Golf, на якого склали протокол за нетверезе водіння, під страхом втрати прав, звернувся до судді Тулика з проханням допомогти з ухиленням від відповідальності. Суддя повідомив, що за хабар у розмірі суми штрафу допоможе з цим. Спершу суддя Тулик повернув протокол до поліції на дооформлення.

Поліція не здалася і за 12 днів повторно направила матеріали в суд. На цей раз вони потрапили за авторозподілом на голову суду Віктора Ємчука, але суддя Тулик погодився допомогти з цим і в результаті справу закрили "за відсутністю події й складу правопорушення".

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У 2019 році до судді Тулика потрапляє цивільна справа про стягнення 130 тисяч гривень боргу. За збігом обставин позивачем у ній виявився той же водій, якому суддя Іван Тулик допомагав раніше. Іван Тулик запропонував ухвалити потрібне рішення за хабар в розмірі 15 – 20% від суми боргу.

19 березня суддя Тулик завершив підготовче провадження і призначив справу до розгляду, а вже наступного дня він отримав 10 тисяч гривень і був затриманий "на гарячому".

Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Повний текст публікації Fight Corruptor:

АП ВАКС засудила суддю Тулика на 5 років позбавлення волі. Суддя Рахівського райсуду Іван Тулик обвинувачений у двох епізодах отримання хабаря – у вересні 2018 року – 400 доларів та у березні 2019 року – 10 тисяч гривень.

Раніше, 16 лютого 2021 року, Антикорсуд ухвалив йому вирок – позбавлення волі до 6 років в'язниці з конфіскацією усього майна та позбавлення права обіймати посаду судді на 3 роки.

Сьогодні Апеляційна Палата ВАКС визнала суддю винним і частково задовольнила апеляційну скаргу адвокатів щодо визначення остаточного покарання. Таким чином, судді Тулику винесли вирок – 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна і позбавленням права обіймати посаду судді на 3 роки.