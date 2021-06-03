ВАКС засудив суддю Ганну Білик до 6 років в'язниці через хабарництво

Вищий антикорупційний суд 3 червня виніс вирок у справі чинної судді Броварського міськрайонного суду Київщини Ганни Білик. Служительницю Феміди визнали винною у хабарництві.
У чому звинуватили суддю
За даними суду, Білик схвалила незаконне рішення у справі. Впродовж 30 днів засуджена ще може подати апеляцію та оскаржити свій вирок.
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Білик вимагала гроші у приватного підприємця за винесення уточнювального рішення на його користь. Мовиться про справу щодо вилучення 13,5 тонни пального органами Державної фіскальної служби. Суддя пообіцяла підприємцю повернути пальне, а свої "послуги" оцінила в 1 тисячу євро.
Яке покарання призначили Білик
- 6 років позбавлення волі;
- конфіскація автомобіля та земельної ділянки;
- позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.
Що відомо про Ганну Білик
- За даними "Чесно", у Броварському судді Білик працює з 2002 року. Відомо, що у судді є син адвокат.
- Влітку 2017 року правоохоронці затримали Білик у її службовому кабінеті. Тоді за підозрою у хабарництві арештували майно судді.
- Попри те, що на Білик склали обвинувальний акт, вона продовжувала працювати у суді.
- Спершу справу розглядав Деснянський райсуд Києва, а через 2 роки матеріали передали у ВАКС. 14 січня 2021 року за неявку на засідання Антикорупційний суд оштрафував Білик.