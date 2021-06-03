ВАКС засудив суддю Ганну Білик до 6 років в'язниці через хабарництво

Вищий антикорупційний суд 3 червня виніс вирок у справі чинної судді Броварського міськрайонного суду Київщини Ганни Білик. Служительницю Феміди визнали винною у хабарництві.

У чому звинуватили суддю

За даними суду, Білик схвалила незаконне рішення у справі. Впродовж 30 днів засуджена ще може подати апеляцію та оскаржити свій вирок.

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Білик вимагала гроші у приватного підприємця за винесення уточнювального рішення на його користь. Мовиться про справу щодо вилучення 13,5 тонни пального органами Державної фіскальної служби. Суддя пообіцяла підприємцю повернути пальне, а свої "послуги" оцінила в 1 тисячу євро.

Яке покарання призначили Білик

6 років позбавлення волі;

конфіскація автомобіля та земельної ділянки;

позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням правосуддя, строком на 3 роки.

Що відомо про Ганну Білик