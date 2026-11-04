ВАКС зобов'язав генпрокуратуру відкрити справу щодо Давида Арахамії

Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до ЄРДР відомості про можливий злочин народного депутата Давида Арахамії. Йдеться про заяву щодо ймовірної роздачі "конвертів" парламентарям за голосування.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Що відомо про справу проти Арахамії?

Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського зареєструвати в ЄРДР відомості про можливий злочин голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Йдеться про заяву Центру протидії корупції щодо ймовірної роздачі народним депутатам грошей у конвертах за потрібні голосування.

Раніше Ковальський не зареєстрував провадження, а скерував звернення до НАБУ, після чого ЦПК оскаржив його бездіяльність у суді.

Слідчий суддя ВАКС Маркіян Галабала задовольнив скаргу Центру протидії корупції. Тепер Антон Ковальський має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе кримінальне правопорушення з боку Давида Арахамії.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Центр протидії корупції подав до Офісу генерального прокурора заяву щодо можливої причетності Арахамії до роздачі грошей депутатам за голосування у Верховній Раді. У ЦПК вважали, що в діях нардепа можуть бути ознаки одержання неправомірної вигоди.

Однак в Офісі генпрокурора відповіли, що викладені обставини вже розслідують у межах іншого кримінального провадження, і переслали заяву до НАБУ. У бюро натомість пояснили, що відомості про можливий злочин народного депутата до ЄРДР має внести саме генеральний прокурор або виконувач його обов'язків. Без цього детективи НАБУ не можуть розпочати розслідування щодо Арахамії.

Тому ЦПК оскаржив бездіяльність Ковальського у ВАКС.

Водночас голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія представлятиме Україну на зустрічі з першою леді США Меланією Трамп у Білому домі 5 листопада. Разом із ним до Вашингтона вирушить уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Переговори стосуватимуться режиму припинення вогню на Херсонщині, зокрема ситуації в тимчасово окупованих Олешках. Російську сторону на зустрічі представлятимуть спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв та омбудсменка Яна Лантратова.

Очікується, що Меланія Трамп також виступить з офіційною заявою біля Білого дому о 18:00 за київським часом.