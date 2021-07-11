Меми тижня: вакцина, що збільшує груди, курс Арахамії на Китай та пікантний Atlas Weekend

Тиждень, що минає, був багатий на події та курйози не лише у політиці, але й у культурі та навіть медичній сфері. Вражає, але вчені встановили, що вакцина проти COVID-19 здатна збільшити груди. В українському політикумі також не було сумно: Давид Арахамія виявився пристрасним фанатом Китаю, а Кіра Рудик вправно приховувала подвійне громадянство.

Звісно, українці не могли залишитися осторонь цих тем. Редакція 24 каналу зібрала найсмішніші, на нашу думку, фотожаби та меми. Що з цього вийшло – дивіться далі.

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Рудик заплуталася у громадянствах

Голова партії “Голос”, народна депутатка Кіра Рудик у телеефірі тричі ухилилася від прямої відповіді на запитання щодо наявності в неї громадянства США. У мережі вже охрестили цей ефір посібником для політиків під назвою "Як треба уникати незручних питань".

Арахамія тримає курс на Китай

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайському виданню зазначив, що президентська партія має намір переймати досвід комуністичної партії Китаю. Українців це, звісно ж, не на жарт обурило. Можливо, сказати це Арахамію змусили його псевдокитайське коріння?

Зашквари та пікантні моменти Atlas Weekend

Цьогорічний музичний фестиваль Atlas Weekend, що відбувся у Києві наробив чимало галасу. Чого лише вартує виступ російських артистів на українській сцені. Добре, що серед глядачів було чимало свідомих українців, які "підтримали" гастролерів з Росії.

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Але окрему феєрію емоцій викликав камінг-аут MELOVIN. Співак заявив, що є бісексуалом, поцілувавши перед публікою і дівчину, і хлопця. Ось, що про це думають українці:

Вакцина, що збільшує груди

Сотні жінок з Норвегії повідомили про неочікуваний побічний ефект після вакцинації препаратом Pfizer. Після процедури у них помітно збільшилися груди. Що ж, здається, після цього кількість антивакцинаторів значно зменшиться. Особливо черед дівчат та жінок.





Ох, вже цей Pfizer / Фото з соцмереж