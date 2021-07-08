Це ганьба, – Радуцький про скандал з незаконною вакцинацією блогерів

Спалахнув скандал довкола блогерки Аліни Френдій, яка вакцинувалися в одній з київських клінік препаратом Pfizer. Якщо доведуть незаконний продаж вакцини – винних жорстоко покарають.

Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він заявив, що ця ситуація є справжньою ганьбою.

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"Це ганьба. Вона може мати дуже погані наслідки для України в цілому, адже Pfizer може призупинити постачання вакцини. Ми не можемо цього допустити", – заявив Радуцький.

Ляшко скерував відповідні заяви

Він повідомив, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже скерував заяви про можливий злочин до Нацполіції та Офісу генпрокурора. Слідство вже ведуть.

Я думаю, мають бути дуже жорсткі покарання, якщо цей випадок був. Найімовірніше, що він був, бо ми це бачили в інтернеті,

– наголосив Радуцький.

Він висловив сподівання, що слідство доведуть до кінця. В іншому разі наслідки можуть бути не тільки для цієї клініки, але й для всієї України, яка в цьому не винна.

Інтерв'ю з Михайлом Радуцький у "Перехресному допиті": дивіться відео

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