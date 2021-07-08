Це ганьба, – Радуцький про скандал з незаконною вакцинацією блогерів
Джерело:24 канал
Спалахнув скандал довкола блогерки Аліни Френдій, яка вакцинувалися в одній з київських клінік препаратом Pfizer. Якщо доведуть незаконний продаж вакцини – винних жорстоко покарають.
Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він заявив, що ця ситуація є справжньою ганьбою.
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"Це ганьба. Вона може мати дуже погані наслідки для України в цілому, адже Pfizer може призупинити постачання вакцини. Ми не можемо цього допустити", – заявив Радуцький.
Ляшко скерував відповідні заяви
Він повідомив, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже скерував заяви про можливий злочин до Нацполіції та Офісу генпрокурора. Слідство вже ведуть.
Я думаю, мають бути дуже жорсткі покарання, якщо цей випадок був. Найімовірніше, що він був, бо ми це бачили в інтернеті,
– наголосив Радуцький.
Він висловив сподівання, що слідство доведуть до кінця. В іншому разі наслідки можуть бути не тільки для цієї клініки, але й для всієї України, яка в цьому не винна.
Інтерв'ю з Михайлом Радуцький у "Перехресному допиті": дивіться відео
Скандал з вакцинацією Френдій: головне
- Блогерка опублікувала історію про вакцинацію 6 липня. У ній зазначила клініку та препарат, який здійснила щеплення – Pfizer.
- Згодом Френдій видалила історію та опублікувала нову – на ній вже не було зазначено цієї інформації.
- Відео вдалося зберегти журналістці "Української правди". Його можна переглянути тут.
- У клініці заявили, що вакцинували лише працівників.