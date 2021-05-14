Вакциновані американці отримають безкоштовний бургер та картоплю фрі – Голос Америки

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пообіцяв містянам, які вакцинуються від коронавірусу, безкоштовний ваучер на бургер у відомому закладі міста. Також вакцинованим роздадуть картоплю фрі.

Про це мер повідомив, коли сам їв картоплю фрі та бургер. При цьому Білл де Блазіо примовляв "ммм, вакцинація".

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Вакциновані американці тепер без масок

Відтепер вакциновані люди в США можуть не носити маски на вулиці та у більшості приміщень. Нові правила оприлюднив Центр з контролю та запобігання захворюваності. Однак маски мають одягати у місцях, де є велике скупчення людей. Зокрема, на вокзалах, в громадському транспорті та в аеропортах.

Президент Джо Байден назвав нові правила "великим днем для Америки". Він закликав людей вакцинуватись й попросив тих, хто дозі не отримав щеплення носити маски.

Як у США заохочують вакцинуватись

Влада США активно заохочує людей до вакцинації. Зокрема у штаті Огайо пообіцяли розіграти 5 мільйонів доларів серед повнолітніх мешканців штату, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Всього проведуть 5 розіграшів, переможці яких отримають по 1 мільйону доларів.

Ініціативу місцевої влади вже розкритикувати як демократи, так і республіканці. Вони переконані, що витрачати бюджетні кошти на розіграш – неправильно.

У Вашингтоні запрацюють музеї

Після понад року зупинки роботи, у Вашингтоні починають відкриватися музеї. Зокрема, свою роботу вже з 15 травня відновлять 3 популярні безкоштовні галереї столиці: Музей американського мистецтва, Національна портретна галерея та Музей афро-американської історії та культури.

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