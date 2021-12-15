Вакцинувався – отримав машину: у Мукачеві серед вакцинованих містян розіграли позашляховик

На Закарпатті вирішили заохотити місцевих жителів вакцинуватись. Задля цього влаштували акцію "Вакцинуйся. Збережи життя". Переможця, кажуть у Мукачівській міськраді, визначили і він отримає позашляховик.

Також серед вакцинованих знову розіграли два телевізори. Це сталось тому, що переможці попереднього етапу не мали необхідних документів, аби забрати призи.

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Сертифікат про вакцинацію – умова отримання призу

Задля того, аби отримати приз, переможцям необхідно протягом 10 днів завітати до ЦНАПу. З собою треба мати документи – паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код. Не обійтись і без сертифіката про повну вакцинацію.

Якщо бодай одного з цих документів не буде, то людина приз не зможе отримати, отож з допомогою електронного сервісу обиратимуть іншого переможця. Коли ж люди отримають свої подарунки "на руки" – невідомо.

У Мукачеві відбувся розіграш призів серед вакцинованих / Фото з фейсбуку

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Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні:

За попередню добу 14 грудня в Україні вакцинували проти коронавірусу 143 тисячі українців.

Зі старту вакцинальної кампанії 24 лютого щеплення проти COVID-19 отримали 14 221 538 людей.

Двома дозами щепили 12 640 221 людину.

Найчастіше українців вакцинували препаратами Coronavac та Comirnaty.

Дивіться відео, у якому розвіюють міфи про вакцинацію:

Текст публікації Мукачівської міськради:

Сьогодні в Мукачеві визначили переможця другого етапу акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Ним став Марченко Андрій Андрійович, переможець акції отримає позашляховик.

Також розіграли два телевізори, так як двоє переможців акції першого етапу не підтвердили наявність необхідних документів. Телевізори отримають Бондар Галина Андріївна, Бербека Наталія Володимирівна.