Ще майже 10 мільйонів: фірма засудженого за стрілянину внесла нову заставу за Єрмака

За ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака внесли черговий платіж застави у розмірі 9,8 мільйона гривень. Попри це, до повної суми, визначеної судом, залишається ще понад 85 мільйонів гривень.

Черговий платіж застави внесла фірма, яка має скандального власника. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Хто вніс за Єрмака ще майже 10 мільйонів?

За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли черговий платіж застави у розмірі 9,8 мільйона гривень. Загальна сума застави, визначена судом, становить 140 мільйонів гривень, однак наразі до її повного покриття не вистачає ще 85,6 мільйона.

Зазначимо, що адвокат ексочільника ОП Ігор Фомін стверджує, що сума застави вже могла бути зібрана, але через тривалий фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи кошти нібито повільно зараховують на кінцевий рахунок. Проте, у коментарі 24 Каналу у ВАКС спростували цю інформацію. Станом на 14:00 15 травня було зібрано лише частина суми.

За даними "Схем", останній внесок здійснила компанія "Міраліф", яка була заснована у 2023 році та зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Основним видом діяльності фірми зазначено надання послуг з оренди та експлуатації нерухомого майна.

Журналісти зазначають, що зв'язатися з директором і власником компанії Валентином Крутьком не вдалося – його телефони не відповідають. У відкритих сервісах, які фіксують, як контакти підписані у телефонних книгах інших користувачів, фігурують згадки про його можливу роботу тренером з боксу.

Також у матеріалах ЗМІ згадується, що у 2018 році Крутько міг бути фігурантом судової справи щодо стрілянини в нічному клубі "Ельдорадо" в Івано-Франківську, де були поранені двоє людей. Після розгляду справи підсудних було засуджено до позбавлення волі.

Хто ще вносив кошти на заставу для Єрмака?

Відомо, що відразу кілька публічних осіб публічно підтримали Єрмака та внесли гроші на заставу. Зокрема, крім компанії "Міраліф" відомо про те, що гроші на звільнення колишнього очільника ОП давали:

футболіст і футбольний тренер Сергій Ребров (30 мільйонів гривень);

членкиня Наглядової ради Укрнафти та керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова (8 мільйонів гривень);

актор і продюсер Григорій Гришкан (666 гривень).

До речі, Ребров отримав шквал критики від українців. Вони активно обговорюють всі його невдачі та зв'язок з Єрмаком. Відомо, що колишній тренер української збірної з футболу давно знає колишнього очільника ОП, ще до того, як другий почав працювати в Офісі Президента. Він називав посадовця порядною людиною та розповідав, що вони доволі часто спілкуються.

Що відомо про справу Єрмака за яку він отримав підозру?

11 травня детективи НАБУ та прокурори САП провели слідчі дії, пов'язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Того ж дня йому було вручено підозру.

Правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка могла відмивати близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині під Києвом. У межах справи під умовною назвою "Династія" фігурують також, ймовірно, бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Слідство вважає, що з 2021 року учасники схеми могли організувати будівництво чотирьох елітних маєтків на земельних ділянках товариства, де вартість одного об'єкта могла сягати до 2 мільйонів доларів США. Фігурантам може загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що за справою Єрмака уважно стежать європейські партнери, тому виникають побоювання щодо подальшої євроінтеграції України. Проте, Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що в Європі спокійно відреагували на викриття корупційної схеми, адже це свідчить про ефективність роботи НАБУ та САП та успішні реформи в Україні.