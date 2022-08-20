Валентина Короленко стала новою нардепкою: чиє крісло зайняла та що про неї відомо
Джерело:ЦВК
У Верховній Раді кадрові зміни. Новою нардепкою парламенту стала Валентина Короленко.
Валентина Короленко стала депутаткою Верховної Ради як № 145 у списку партії "Слуга народу". Вона фактично замінить у парламенті Артема Михайлюка.
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Як Короленко стала нардепкою
Після того, як Андрій Костін став генеральним прокурором, а Ольга Совгиря – суддею Конституційного Суду, у Верховній Раді з'явилися 2 вакантні депутатські крісла.
2 серпня ЦВК визнала обраними інших членів партії "Слуга народу", які були номерами № 142 та № 143 у списку – Артема Михайлюка та Олександра Васюка.
Однак Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандату. №144 у списку, Дмитро Єрмоленко також відмовився від крісла у парламенті.
Таким чином черга перейшла до Валентини Короленко.
Що відомо про Короленко
Валентина Короленко є землячкою президента Володимира Зеленського – народилася у 1984 році у Кривому Розі.
Донедавна нардепка обіймала різні посади у Криворізькій та Дніпропетровській митницях. Після складання присяги у Верховній Раді вона офіційно стане народною депутаткою.
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