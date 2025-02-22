Європа нею захоплювалася: померла Валентина Онищенко – капітанка літніх чирлідерок Nice Ladies

Капітан іменитої харківської команди з чирлідингу Nice Ladies Валентина Онищенко пішла з життя у середу, 19 лютого. На момент смерті їй було 78 років.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис команди Nice Ladies у Facebook.

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Пішла з життя капітан харківської команди з чирлідингу

19 лютого померла Валентина Онищенко – капітанка та тренерка харківської команди літніх чирлідерок Nice Ladies.

Сьогодні не стало Валентини Степанівни Онищенко, нашого капітана, тренера, нашої кращої подруги, чарівної жінки і великої спортсменки, яка була для всіх нас прикладом сили духу і професіоналізму. Валентина Степанівна назавжди залишиться яскравою зіркою в історії українського чирлідингу. Немає слів… Валюша, ти навіки залишишся в наших серцях,

– йдеться у повідомленні.

Валентина Онищенко / Фото з Facebook-сторінки Nice Ladies

Що відомо про Валентину Онищенко

Валентина Онищенко разом із командою Nice Ladies брала участь у шоу "Україна має талант" у 2021 році, а також у проєкті "Ле-маршрутка". Вона була володаркою Диплома Книги рекордів України. У серпні 2024 року їй виповнилося 78 років.

Приголомшлива жінка, прекрасний тренер і без перебільшення легендарна спортсменка. Валя з першого дня у команді, запрошувала дівчат на тренування, переконувала власним прикладом, мотивувала. За ці роки вона стала бронзовим призером чемпіонату Європи у складі дуету та разом із командою багаторазовою чемпіонкою України. Коли Валентина Степанівна проходить реєстрацію на чемпіонатах Європи, реакція завжди та сама, спочатку не вірять, потім дивуються, і нарешті, повне захоплення. А її шпагат уже давно увійшов до історії чирлідингу. Рівних Валентині Степанівні у нашому виді спорту немає і навряд чи з’являться найближчим часом. Валентина найдоросліша спортсменка-чирлідерка в Україні та й у Європі,

– так учасниці команди вітали свою капітанку з її останнім днем народження.

Команду Nice Ladies заснували в Харкові у лютому 2016 року, і вона стала першою в Україні, до складу якої входять учасниці віком 50+. Колектив активно руйнує стереотипи про чирлідинг як спорт, призначений виключно для молоді.

Команда Nice Ladies / Фото з Facebook-сторінки Nice Ladies

У 2024 році режисерка Марія Пономарьова зняла документальний фільм "Nice Ladies", що розповідає про команду під час підготовки до чемпіонату Європи. Стрічка також висвітлює, як з початком повномасштабного вторгнення учасницям вдалося зберегти дружбу та взаєморозуміння, попри поділ на "тих, хто виїхав" і "тих, хто залишився".

Частина команди опинилася за кордоном, а інша – залишається у Харкові.

Фільм "Nice Ladies": дивіться трейлер