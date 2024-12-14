Донька найстаршої матері спала на дошках і брудному матраці: опікунка розповіла невідомі факти

У 2023 році навколо найстаршої породіллі України Валентини Підвербної розгорівся скандал. Її 12-річна донька Анна поскаржилася у соцмережах, що зазнає знущань з боку матері.

Наразі дівчинка вже проживає в іншій родині. Опікункою доньки найстаршої породіллі України стала 54-річна Олена Ятченко, яка також мешкає також у Чернігові. Жінка вперше привідкрила деякі того, як Анна Підвербна проживала у попередній родині, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як жила Анна Підвербна з матір'ю

Олена Ятченко каже, що знала про родині Підвербних і до гучного скандалу. Опікунка розповіла, що всі бачили, що Аня перебуває у непростих умовах, а мати поводиться досить дивно. Часом вона з дитиною навіть жебракувала.

Дівчина зазвичай була вдягнута не за погодою, а Підвербна її постійно смикала та голосно кричала. Саме тому Олена Ятченко вирішила допомогти. Спочатку Валентина Підвербна відмовилася, проте коли жінка запропонувала гроші – погодилася. Олена каже, що бачила страждання дитини, тому хотіла врятувати її. Після невдалих спроб розмов вона вирішила написати заяву до поліції.

І Олена, і Анна, з нетерпінням чекали дня, коли дівчинка зможе оселитися у новому будинку. Опікунка облаштувала житло так, аби дитині було комфортно – щоб у неї був особистий простір.

Дитина раніше спала на розламаних дошках і подраному старому матраці, у повній антисанітарії. Тож найменше покращення для неї було б відчутним, але я все ж хотіла більшого. Я хотіла, щоб Аня відчула, що таке родина, що таке справжнє тепло дому. Тому я готувалася. Аня сприйняла новий дім емоційно. І мені дуже приємно, що це були щирі емоції радості,

– каже жінка.

Спочатку дитина не була навчена елементарним речам, вона не знала, як слідкувати за собою, наприклад, не вміла правильно користуватися зубною щіткою. Через те, що матір годувала дитину хлібом та макаронами дівчинка у 12 років важила 111 кілограмів. Олена допомогла налагодити харчування і зараз вага Анни складає 72 кілограми.

Також Олена зазначає, що Анна стала спокійнішою, розсудливішою, навчилася контролювати свої емоції. Вона змінилася як зовні, так і внутрішньо.