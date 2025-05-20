"Я щаслива": суд відібрав доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної

У вівторок, 20 травня, пройшло судове засідання щодо долі доньки найстаршої матері України Анни. У Валентини Підвербної таки відібрали 14-річну Анну.

При цьому батьківських прав не позбавили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Анна Підвербна радіє рішенню суду

Рішення щодо Анни Підвербної ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова.

Постановлено, що до 18 років дівчинка перебуватиме з Оленою Ятченко, яка опікується нею з весни 2024 року.

Жінка у лютому 2025 року подала позов, аби продовжити опіку над Анною, якій тоді виповнилося 14 років.

Адвокат Валентини Підвербної Ігор Савицький сказав, що разом зі своєю клієнткою ще будуть вирішувати, чи подавати апеляційну скаргу.

На кадрах, опублікованих після засідання суду, видно, що сама дівчинка рада такому рішенню.

Зараз моє життя – щасливе. Я живу, я займаюсь музикою, я граю на саксофоні, я ходжу до звичайної школи, я займаюсь з репетитором. І я щаслива,

– поділилися Анна із Суспільним.

Дівчинка скаржилася на життя із матір'ю

Нагадаємо, що навесні 2023 року Анна Підвербна поскаржилася на знущання зі сторони матері. Вона зокрема, нібито пошкоджувала одяг дівчинки, забороняла елементарні гігієнічні процедури та не створила нормальних санітарних умов для проживання.

"Я говорила про те, як я жила. Я вам скажу так, я жила дуже погано. Як я відчувала себе, як зі мною поводились – це насилля у всіх його видах. Постійний тиск. Психологічне насилля. Маніпулювання. Вона могла мене вдарити, дряпнути нігтем", – розповіла дівчинка 20 травня.

За рік перебування під опікою Олени Ятченко вона схудла на 41 кілограм, зробила дві операції на очах і почала займатися творчістю, зокрема грою на флейті. А також відсвяткувала вперше свій день народження з подругами та красивим тортом в ресторані.