У бою за Україну загинув працівник Держмитслужби Валерій Гольовський

Валерій Гольовський з вересня 2024 року вважався безвісти зниклим. Згодом стало відомо, що митник поліг за Україну під час бойового завдання на Донеччині.

Сумну звістку повідомили у Державній митній службі України, передає 24 Канал.

Що відомо про полеглого Валерія Гольовського?

Боронячи незалежність України, загинув Валерій Іванович Гольовський. Він був старшим державним інспектором митного поста "Дністер" Вінницької митниці.

Як повідомили у Держмитслужбі, Герой працював там з 2006 року. Колеги згадують його як професіонала та порядну людину. Зазначається, що він завжди відстоював свої принципи і вірив в перемогу України.

У вересні 2024 року Валерій Гольовський виконував бойове завдання на Донеччині. Під час бою він загинув, однак тривалий час вважався зниклим безвісти. Відомо, що він залишив по собі сім'ю.

Лише тепер він повернеться додому на вічний спокій, де на нього чекають родина і троє дітей,

– йдеться в повідомленні.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого. Вічна пам'ять!

Кого нещодавно втратила Україна?