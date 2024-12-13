Продовжуємо свою битву всупереч всьому, – 47 ОМБр відреагувала на коментарі після відео Маркуса

Військові 47-ї ОМБр наголосили, що розуміють емоції користувачів, які коментують відео з Валерієм Маркусом. Втім, свою злість краще конвертувати у донати та підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення 47 окремої механізованої бригади.

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Що кажуть в 47 бригаді про скандал навколо Маркуса

У пресслужбі 47 бригади наголосили, що війна дуже динамічна. Відтак, те, що працювало у 2022 році, вже є недієвим у 2023. Нині на полі бою відбувається гонка технологій.

Наприкінці контрнаступу на Мелітопольському напрямку в 47-й ОМБр змінилося управління. За півтора року бригаду очолили нові командири, які стикаються з новими викликами та невпинно працюють на полі бою.

Що стосується скандалу навколо заяв Валерія Маркуса та коментарів людей, то в бригаді наголошують, що деякі з них можуть ображати військових, які нині щоденно б'ються на полі бою.

Ваші коментарі щодо осіб, яких згадують у відео, нас не ображають. Але ображають тих діючих військовослужбовців 47-ї бригади, які щоденно б'ються на полі бою і стоять надійним щитом, аби ворог не міг дотягтися горем і розрухою до наших мирних міст,

– наголосили в бригаді.

Водночас у пресслужбі додали, що 47 бригада залишається символом незламності, професійності та цілеспрямованості. Військові на полі бою продовжують свою битву всупереч усьому.

У підсумку в 47 бригаді наголосили, що розуміють емоції суспільства, однак злість краще конвертувати в донати.

"Бо ворог у нас один – Росія. І варто це не забувати!", – резюмували у пресслужбі.