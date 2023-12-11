Був в окупованому Криму та загинув там: у ГУР розповіли про бойовий шлях снайпера "Артану"

Під час російсько-української війни про багатьох героїчних бійців не можна розповідати. На жаль, про їхні подвиги суспільство дізнається вже після їхньої загибелі від рук ворога. Особливо це стосується розвідників.

Частина українських розвідників перебуває в полоні росіян. 10 грудня рідні провели всеукраїнську акцію із закликом швидше повернути синів і доньок, братів і сестер, батьків і матерів. Часто рідні не знають, що із їхніми близькими, адже не чули їх понад рік.

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Загинув Валерій Нетудихатка – снайпер підрозділу ГУР МО "Артан"

У ГУР присвятили допис пам'яті розвідника Валерія Нетудихатки на позивний "Мішаня". Він був снайпером "Артану" і саме він став одним із небагатьох українських бійців, які зуміли ступити на берег тимчасово окупованого Криму.

Мудрий, досвідчений, холоднокровний чоловік приєднався до бойового підрозділу ГУР МО України у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії,

– так згадують про нього побратими.

В Головному управлінні розвідки зазначили, що Валерій Нетудихатка брав участь у найзухваліших спецопераціях підрозділу на землі та на воді. І справді, його послужний список вражає: це оборона Бахмута, рейди на окупований лівий берег Дніпра в Запорізькій області, чорноморські походи, висадки в Крим. А ще, як заінтригували розвідники, "низка інших, наразі засекречених місій".

Чоловікові було 54. Він загинув на землі українського Криму, поки що окупованого росіянами. Командував групою штурмовиків під час спецоперації.

Валерій Нетудихатка був взірцем для інших

Молодші бойові побратими шанобливо називають його Валерієм Вікторовичем і обіцяють ворогу справедливу відплату. Мішаня був для них взірцем – польовим командиром-наставником, який навчав, мотивував і вів за собою,

– йдеться у дописі.

Також він знищив не один десяток окупантів. "Розвідник упевнено рухався шляхом воїна і здобув у бою вічну славу", – пишуть у ГУР.

З чоловіком попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі в Києві.

висловлює співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!