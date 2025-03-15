Охороняв ЧАЕС та був у російському полоні: на війні загинув депутат зі Славутича Валерій Семенов

Україна продовжує втрачати на фронті своїх захисників. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку 12 березня смертю хоробрих поліг депутат міської ради Славутича, нацгвардієць Валерій Семенов.

Воїн був оборонцем ЧАЕС та повернувся із російського полону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Славутицьку міську раду.

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За оборону ЧАЕС воїн отримав державну нагороду

Чоловік народився 1 червня 1975 року у місті Хвилинськ в Саратовській області. У 1988 році він переїхав до Славутича.

Освіту Валерій Семенов здобував у Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості. З 1992 року почав працювати на Чорнобильській АЕС, яка була для нього другою сім'єю.

У 2022 році, під час російської окупації станції, інженер служби фізичного захисту ЧАЕС проявив нечувану мужність – його зміна тривала 600 годин без перепочинку. За відданість, витримку та самопожертву у забезпеченні життєдіяльності ЧАЕС в умовах окупації Валерій був нагороджений орденом "За мужність III ступеня",

– розповіли у міській раді Славутича.

Як тільки АЕС була деокупована він одразу став добровольцем у Територіальній обороні Києва, а потім почав службу у 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

Валерій Семенов також вів активну громадянську позицію. Будучи депутатом, він завжди відстоював інтереси громади, був чесним та безкомпромісним.

Його згадують як про людину великої душі, надзвичайної доброти, високої порядності, совісті та честі.

"Валерій не просто воював – він захищав українську землю, свою родину, свою країну", – написали колеги воїна.

У чоловіка залишилася дружина та син. Його поховають у Києві.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна Валерія Семенова. Вічна пам'ять усім полеглим захисникам України.