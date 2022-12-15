З початку війни я звільнив 10 генералів, ще один застрелився, – Залужний

Від початку повномастабної війни Валерій Залужний звільнив уже десятьох генералів. Ще один – наклав на себе руки.

Про це Головнокомандувач ЗСУ розповів в одному з інтерв'ю. Втім, конкретних імен не назвав, пише 24 канал.

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Чому Залужний звільнив генералів

Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох (генералів – 24 канал) звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився,

– зазначив Валерій Залужний.

Однак, хто саме, наклав на себе руки, не уточнив. Також Головнокомандувач наголосив, що довіряє командувачу Сухопутних військ генералу Олександру Сирському. Мовляв, якщо він каже, що потрібна інша бригада, – вона справді необхідна.

"Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі. Тому що ініціатива є,"– підкреслив Залужний.

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"Я знаю, що можу перемогти ворога"

Валерій Залужний наголосив, що може перемогти ворога, але для цього потрібні ресурси. Нашим захисникам потрібна техніка. Зокрема:

300 танків,

600 – 700 бойових машин піхоти,

500 гаубиць.

Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого . Але двома бригадами я цього зробити не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно,

– підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

