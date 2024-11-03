На фронті загинула закохана пара – медикиня "Валькірія" та боєць "Берсерк" з 3 ОШБр

На фронті загинула санітарна інструкторка евакуаційного відділення 3 окремої штурмової бригади Валентина "Валькірія" Нагорна. Полягла вона за незалежність України разом зі своїм коханим, бійцем цієї ж бригади Данилом "Берсерком".

Про їхню смерть стало відомо 3 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на медслужбу 3 ОШБр та волонтерку Лілію Матвєєву.

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Разом "на щиті"

"Наша посестра "Валькірія" – на щиті. З початком Великої війни вона приєдналася до ТрО "Азов" Київ. Рятувала поранених в складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової", – повідомили у медслужбі 3 ОШБр.

Там також додали, що "Валькірія" була прикладом гідності, сили та завжди намагалася вдосконалювати свої навички.

Її шлях для усіх нас є прикладом – шляхом відваги, рішучості та постійного руху вперед,

– згадують про "Валькірію" побратими та посестри.

Про те, що вона загинула разом із коханим, повідомила волонтерка Лілія Матвєєва.

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"… Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю!" – написала вона.

Про свого побратима опублікував спогади військовослужбовець Роман Трохимець.

Познайомились в перші дні повномасштабної війни. Він вже тоді мав великий досвід боїв з 2014 року. Між битвами за Київ навчав всіх медицині. Єдиний з тих, кого особисто пам'ятаю, хто, як і я, також добровільно погодився летіти в Маріуполь – на завдання в один кінець,

– написав він.

За словами військового, "Берсерк" загинув від російського КАБа.