Валуєв осоромився: привітав російських прикордонників фотографією українського

Російський депутат Микола Валуєв потрапив у курйозну ситуацію. Він привітав російських прикордонників з професійним святом фотографією українського військового.

Відповідний допис він опублікував у своєму інстаграмі. Це сталося 28 травня, коли у Росії відзначають День прикордонника.

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"Є така професія – батьківщину захищати", – підписав він свій допис у соцмережі. Тобто процитував фразу з радянського фільму "Офіцери".



Валуєв привітав російських прикордонників й осоромився / Фото з соцмереж

Підписники Валуєва одразу помітили, що щось не так. "Це не наш! Забери й постав фото нашого прикордонника", – писали йому в коментарях.

Реакція Валуєва на зауваження

На помилку звернули увагу й журналісти "Суспільної служби новин". Вони також вказали на це політику. Валуєв, звісно, не подякував, а відреагував досить агресивно.

Господи! Зараз поміняємо фото, чого через це розводити паніку. Якби ви мені не сказали, я б навіть і не згадав. Спасибі, що попередили,

– відповів їм він.

Згодом Валуєв видалив це фото зі своєї інстаграм-сторінки. Аби не сконфузитися знову, він замінив його на світлину з прапором прикордонних військ Росії.