"Валєро, настав твій час": мережа вибухнула мемами через опудало, яке налякало білорусів

Білоруська пропаганда знову створила сюжет про прикордонників, яких ображають українці. І якщо колись мова йшла про якість жести, то тепер їх злякав манекен "Валєра".

Мережу неабияк повеселили перелякані білоруські прикордонники й сам "Валєра", який навів на них стільки жаху. 24 Канал зібрав для вас найкращі меми з мережі.

Зверніть увагу У ДПСУ пояснили появу опудала "Валєри", а білоруси у відповідь наліпили біля кордону плакатів

Реакція мережі на "Валєру" та переляканих білоруських прикордонників

Найперше у мережі поставили дуже серйозні й актуальні запитання щодо самого сюжету і цієї ситуації.

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І справді – як? / Скриншот



І справді, це ж опудало вагнерівця, а не білоруського прикордонника / Скриншот

Сюжет з ниттям білоруських прикордонників неабияк розвеселив українців. Найперше варто відзначити, що це вже не перший сюжет від білоруської пропаганди про "злих українських прикордонників".



4 кошмари білоруського прикордонника / Фото WarMite



Десь так це і виглядає насправді / Скриншот



….або все ж так / Фото GONI



Їй-богу, лякливі якісь / Скриншот



"Валєра" давить своєю присутністю / Скриншот



Ну тоді це багато чого пояснює / Скриншот



І справді дуже тривожно / Скриншот



Якщо після новин з білоруського кордону у вас в голові заграла пісня "Валєра, Валєра", то наступний мем для вас.



Гімн білоруських прикордонників / Скриншот



Змогли. Повторили / Скриншот



Саме так і було / Скриншот

Або білоруси переплутали "Валєр": дивіться відео

"Валєра" і білоруський переполох на кордоні

На українсько-білоруському кордоні 12 березня прикордонники північного сусіда помітили "манекена Валєру", повішеного "у формі російської армії". Вони заявили, що це "психологічний тиск" з боку України й зробили про це цілий пропагандистський сюжет.

Однак у ДПСУ відреагували на цей пропагандистський цирк доволі лаконічно, мовляв, українські прикордонники не погрожують, а попереджують.

Своєю чергою білоруські прикордонники вирішили "помститися". На величезних плакатах українською мовою вони заявили, що "допоможуть знайти Україні справжніх окупантів", натякаючи на США. Тобто країна-терорист, яка у тому числі за допомогою атак з їхньої території знищує українські міста і села – не окупант.

На ще одному банері вони зобразили світлини Другої світової та надпис "Білорусь пам'ятає". Вочевидь, вони хотіли нагадати, як у ті часи саме з Заходу на територію, зокрема, України вдирався нацизм. Однак зазираючи у минуле вони абсолютно заплющили очі на сьогодення.