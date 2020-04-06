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      Вандали зіпсували виставку столичного музею Революції Гідності: фото

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      Невідомі зіпсували виставку столичного музею Революції Гідності у Києві / Фейсбук Національного музею Революції Гідності

      Зловмисники у ніч на 6 квітня зіпсували виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності в Києві. Невідомі розтрощили плакати, присвячені боротьбі українців за свободу та гідність у різні періоди.

      Про знищену виставку розповіли у фейсбуці Національного музею Революції Гідності.

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      Вночі, 6 квітня зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на Майдані Незалежності,
      – йдеться у повідомленні.

      У музеї розповіли, що експозицію присвятили боротьбі українців за свободу й гідність у різні історичні періоди.


      Невідомі зіпсували виставку музею Революції Гідності у Києві / Фейсбук музею

      Вандали розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використали світлини з архіву самого музею, а також Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел.


      Зловмисники розтрощили кілька плакатів / Фейсбук музею

      "У час обмежень у громадських місцях, парках, на дитячих майданчиках та контролю за їх виконанням, правоохоронці безпорадні перед вандалізмом у центрі Києва", – додали в музеї.

      Крім того, у закладі вже підготували заяву в поліцію.

      Що відомо про Національний музей Революції Гідності? Меморіально-музейний комплекс, присвячений подіям Революції Гідності. Заклад створений 18 листопада 2015 року. Належить до сфери управління Українського інституту національної пам'яті. Указом Президента України від 12 квітня 2016 року отримав статус національного.

      Восени 2018 року заклад відкрив свою першу сталу локацію – Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану, в оновленому після пожежі Будинку профспілок. Восени 2019 року на місці будівництва музею відкрито виставкову локацію просто неба "М³: Майдан Меморіал Музей".

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Революція Гідності Виставка Поліція Новини Києва Музеї
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