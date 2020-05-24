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Вантажівка розтрощила мікроавтобус, четверо людей загинули на місці: фото смертельної ДТП (18+)

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Смертельна аварія на Львівщині
Смертельна аварія на Львівщині / Поліція Львівської області

На Львівщині сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинуло четверо осіб. Ще четверо потрапили до лікарні.

Смертельна аварія трапилася 24 травня на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Тухолька на Львівщині, повідомили у поліції Львівської області. Зіткнулися вантажівка MAN та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Vito.

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За попередньою інформацією 50-річний водій вантажівки "не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з мікроавтобусом, який рухався по зустрічній смузі".

Внаслідок аварії 47-літній водій мікроавтобуса та три пасажири загинули на місці. Ще чотирьох пасажирів Mercedes-Benz Vito доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Їх діагнози уточнюються.


Місце смертельної аварії на Львівщині / фото Нацполіції

Водію, який спричинив смертельну аварію, загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Жертви Новини Львова Поліція Аварії та ДТП Новини України
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