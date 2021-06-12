У вантажівці з вишнями: прикордонники виявили сотні ящиків контрабандних сигарет

На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків контрабандних сигарет. Їх намагалися перевезти серед заморожених вишень.

Перемістити товар вантажівкою спробував українець, який прямував у Румунію. Остаточну вартість та кількість товару наразі встановлюють.

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"Вантажівку зупинили сьогодні (12 червня – 24 канал) вранці у пункті пропуску "Порубне" співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та митниками", – мовиться у повідомленні ДПСУ.

Як вдалося виявити контрабанду

За інформацією прикордонників, товар виявили під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу DAF.

Водій, громадянин України, згідно з відповідними документами, перевозив заморожену вишню. Проте під час проведення спільного огляду серед коробок з вишнями знайшли ящики з тютюновими виробами.

На кордоні з Румунією виявили 400 ящиків сигарет: дивіться відео ДПСУ