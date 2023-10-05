Варшава вперше отримала протиракетну оборону: Блащак розповів, що небо прикриватимуть Patriot

Польща вперше отримала повноцінну протиракетну оборону на базі ЗРК Patriot. Відомо, що бойові чергування розпочнуться вже з п'ятниці, 6 жовтня.

Про те, що Варшава отримала ЗРК Patriot, розповів прем'єр-міністр Польщі Маріуш Блащак 5 жовтня. Він наголосив, що це "історична та новаторська подія".

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Patriot запрацюють у Польщі вперше

Ми беремо участь в історичній події, знаковій події. Тут, вперше в історії, Варшава отримує протиракетну оборону,

– сказав Блащак на пресбрифінгу, передає PAP.

Він зазначив, що відновив протиповітряну оборону після тривалої перерви. Водночас протиракетна оборона вперше в історії країни використовує дуже сучасне обладнання. Він висловив припущення, що "найсучасніше обладнання у світі, яким є системи Patriot". Цей ЗРК стане основою системи протиракетної та протиповітряної оборони "Вісла".

Раніше повідомляли, що Блащак поспілкується з солдатами, котрі з 6 жовтня розпочнуть свою службу у складі вогневої групи 37-ї зенітної ракетної ескадрильї. Обговорюватимуть елементи системи ЗРК Patriot. Власне, цю систему інтегрують у загальну протиповітряну систему країни.

Польща планувала купити Patriot на 15 мільярдів доларів

Звернімо увагу на те, що в червні цього року повідомлялося про те, що Польща у США закупить ЗРК Patriot на суму до 15 мільярдів доларів. Про це журналістам розповіли у Пентагоні.

Угода передбачає продаж до 48 пускових установок Patriot PAC-3, а також до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE. Крім того, будуть радари та компоненти управління.

Власне, державний департамент, який займається контролем експорту озброєнь, угоду схвалив. Завдяки цьому 5 жовтня і стало відомо, що Польща таки отримала свої перші Patriot.

Планована операція покращить потенціал протиракетної оборони Польщі та сприятиме досягненню військових цілей Польщі щодо оновлення потенціалу при подальшому підвищенні оперативної сумісності зі США та іншими союзниками,

– йдеться у заяві агентства.

Зауважимо, що в України ЗРК Patriot на чергуванні з квітня 2023 року. Ці комплекси надзвичайно важливі для нашої країни, адже вони дозволяють збивати також аеробалістичні ракети. Власне, мовиться про "Кинджали", які росіяни запускали з МіГ-31К.

В Україні ці ЗРК змогли продемонструвати себе на повну. Адже в умовах реальної війни збивали навіть ті цілі, які, здавалося б, нікому не під силу.