Варшавська битва стала однією із ключових подій 20 століття між двома світовими війнами. Яку роль в ній відіграв союз поляків та українців, про оборону Замостя і американських пілотів-добровольців, які 100 років тому бомбили вершників Будьонного і Сталіна – дивіться в продовженні історії про Варшавську битву.

На початку червня 1920 року перекинута з Кавказа 1 кінна армія під командуванням Будьонного з'явилася біля Житомира. Власну червону кавалерію називали молотом, якому під силу дати раду з будь-якою перешкодою. Детальніше про це читайте в програмі "Конфлікти" на 24 каналі.

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На підмогу вершникам були кинуті піхота, сотні кулеметів, бронеавтомобілі, артилерія і навіть бронепоїзди. Більшовики за 2 місяці пройшли Україну і збиралися з наскоку захопити Львів. Північно-Західний фронт потужним торнадо пройшов по території сучасної Білорусі і вторгся в кордони сучасної Польщі.

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"Червоні" почали військові дії вже на польській території 26 липня 1920 року. Був взятий Білосток, де оперативно створили польський "реввоенсовет". Радість перемогам била в голову, як вино. Авангарди більшовиків сильно відривалися вперед і тому виграючи бої за території часто залишалися без підтримки тилових частин.

Поляки швидко відступивши, виграли оперативну паузу, яка дозволила їм сформувати ударне угрупування, підтягнути резерви, сформувати запаси озброєння, запаси боєприпасів,

– розповів кандидат історичних наук Андрій Руккас.

Командувач західного фронту Михайло Тухачевский вже мріяв про лаври переможця "білих панів". "Більшовики вважали, що Варшаву вдасться взяти силами лише трьох армій – 4, 3 нещодавно утвореною і 15. Решта боєздатних сил Північно-Західного і Південно-Західного фронту застрягли в боях з військом польським на інших ділянках фронту", – пояснив історик Артем Папакін.

Між командуванням радянських фронтів існували внутрішні конфлікти. А в гроно командування Південно-Західного фронту входив – Семен Будьонний і Йосип Сталін. Варшавська битва для обох кланів була свого роду драбиною до кремлівського Олімпу.



Йосип Сталін / Фото Прямий

У серпні 1920 Сталін був відділений від Тухачевського болотистою місцевістю Полісся. "Звісно, командування Радянських сил розуміло, що тут є проблема. Були рекомендації, що коли Південний фронт вторгнеться на польські землі, то він має йти на з'єднання з Тухачевським. Але через особливості ландшафту, коли радянські сили підійшли до сучасних кордонів Польщі, то це були дві окремо діючі, армії", – пояснив історик та директор Польського Інституту Роберт Чижевський.

Тухачевський намагався взяти Варшаву глибоким обходом з Півночі. Це була копія того плану, за яким у 18 столітті царські війська під командуванням Івана Паскевича – взяли Варшаву і придушили там польське повстання. Поляки розуміли стратегію більшовиків. Щобільше, для штабу Пілсудського не були секретом оперативні дані з ворожого стану.

Починаючи з вересня 1919 року криптолог-самоук Ян Ковалєвскі зламав перші ключі до шифрів Червоної Армії. Разом із групою однодумців він розшифрував коди Добровольчої армії Денікіна і військ Української Народної Республіки.



Ян Ковалєвскі / Скриншот з відео

Криптологи розшифрували їх код і знали, що Тухачевський просить допомоги. Що він віддав наказ підтримати з півдня його атаку на Варшаву,

– Артур Жак.

У більшовиків також був шанс зазирнути у карти ворога. Напередодні основних боїв за Варшаву 13 серпня поблизу Бреста був розгромлений штаб однієї із польських частин. Тухачевському переказали планшет з детальним планом і картами майбутнього польського контрнаступу. Але червоні вирішили, що це фальшивка і пастка від польської контррозвідки.

Під час виправи більшовиків на Захід українські підрозділи зустрілись в боях з військами Південно-Західного фронту, що наступали на Львів. Українська армія тримала ділянку фронту з більшовиками довжиною 50 кілометрів поблизу Дністра.

Вони прикривали найпівденніший рубіж. Прохід через Угорщину був ще одним напрямком несення революції Європі,

– пояснив Андрій Руккас

Південний напрямок був резервним. Все-таки головні сили червоних були скеровані на Варшаву. Більшовики вдерлися на передмістя польської столиці 13 серпня 1920 року. "Вони дійшли дуже близько до Варшави. Там, куди вони прийшли, сьогодні їздять міські автобуси", – додав Роберт Чижевський.

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Але пройти далі, вглиб Варшави, авангарду червоних не вдалося, адже 15 серпня їх бойові порядки сколихнула паніка. "Коли їх сили наблизились і застрягли під Варшавою, то на їхньому лівому крилі несподівано з'явилася польська ударна група під особистим командуванням Пілсудського", – Роберт Чижевський.

Основні події Варшавської битви – дивіться у відео.