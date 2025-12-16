Ураження російської субмарини "Варшавянка" може знизити ракетні удари по Одещині, – ISW

Безпрецедентна операція, під час якої було уражено російський підводний човен типу "Варшавянка", може суттєво послабити Росію. Зокрема, це стосується можливості завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр" по Україні, а найбільше по Одеській області.

Субмарина, ймовірно, не підлягає відновленню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає 24 Канал.

Про що йдеться у звіті?

Аналітики зазначають, що це перший в історії випадок ураження субмарини за допомогою безпілотного підводного апарата.

За даними СБУ, підводний човен проєкту 636 "Варшавянка" (Kilo за класифікацією НАТО) був оснащений чотирма пусковими установками ракет "Калібр" і, ймовірно, зазнав критичних пошкоджень.

В ISW наголошують, що Росія активно використовує підводні човни цього класу для ракетних ударів по Україні, насамперед по Одещині. Тож атака в районі Новоросійська, ймовірно, мала на меті зменшити ці спроможності ворога.

Крім того, удар демонструє подальший розвиток і модернізацію українських безпілотних технологій, які дозволяють уражати російські військові об’єкти на дистанціях, що раніше вважалися для Росії безпечними.

Супутникові знімки Planet Labs за 5 грудня зафіксували щонайменше два підводні човни класу Kilo на військово-морській базі в Новоросійську.



Супутниковий знімок Planet Labs від 5 грудня / ISW, Planet Labs

Дані NASA FIRMS від 15 грудня підтвердили наявність осередків пожеж поблизу бази.



Осередок пожежі в районі російської військової бази в Новоросійську / NASA FIRMS

Водночас командування Чорноморського флоту Росії заперечило знищення або пошкодження субмарини, заявивши, що жоден корабель чи екіпаж нібито не постраждав.

Що відомо про ураження підводного човна?