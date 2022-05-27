Вартість проїзду у львівських маршрутках підняли до 15 гривень

Вже з 2 червня вартість проїзду в маршрутках у Львові становитиме 15 гривень. Ціну підняли через значне здорожчання палива.

Рішення про підняття вартості проїзду у громадському автотранспорті Львова до 15 гривень прийняли на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Нові тарифи почнуть діяти з четверга, 2 червня.

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Водночас ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишається незмінною – 10 гривень (8,5 гривні при купівлі квитка онлайн). Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.

Перевізники вимагали більше

Рішення скоригувати тариф на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива. Водночас перевізники зверталися до міської влади з проханням підняти ціну до понад 20 гривень. Вони заявили про можливу зупинку громадського транспорту найближчими днями, якщо не відкоригувати вартість проїзду.

"Автоперевізники просили підняти ціну на проїзд до понад 20 гривень. В попередній тариф закладена вартість пального 24 гривні. Сьогодні вона майже 60 гривень. Тому робота автобусів стала збитковою. Не допомогло врегулювати ситуацію і скорочення на 20% дублюючих маршрутів", – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

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Перед тим зросли ціни на перевезення і в приміських маршрутках на Львівщині. При цьому вдруге за рік. Перше підняття цін було в лютому 2022 року. А в травні 2022 року перевізники знову були змушені підняти ціну через значне здорожчання палива та його недоступність.

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