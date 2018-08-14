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Вартість нового смартфона Moto P30 з’явилась до презентації: ціна доволі бюджетна

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Назвали вартість нового смартфона Moto P30
Назвали вартість нового смартфона Moto P30 / habr.com

Вже завтра, 15 серпня, Motorola має офіційно представити нові смартфони Moto P30, P30 Note і P30 Play. При цьому в мережі вже з’явились ціни на новинки.

Про це пише AndroidPure.

Так, найдорожча модель Moto P30 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 350 доларів (9 400 гривень). Модифікація з 64 ГБ флеш-пам'яті коштує на 50 доларів дорожче – її ціна становить 400 доларів або 10 800 гривень).

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Вартість моделі P30 Note з модифікацією 4 ГБ оперативки і 64 ГБ флеш-пам'яті оцінена у 300 доларів (8 100 гривень). А версія зі співвідношенням пам’яті 6/64 коштує 335 доларів (9 тисяч гривень).

Смартфон Moto P30

Новинка отримала потужну батарею

Найдешевша модель P30 Play буде коштувати 260 доларів (7 тисяч гривень).

Також, за даними джерела, усі смартфони лінійки отримають потужну батарею, ємністю 5000 мАг.

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Теги: Техно Motorola Смартфони
Джерело: 24 Канал
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