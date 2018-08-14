Вартість нового смартфона Moto P30 з’явилась до презентації: ціна доволі бюджетна

Вже завтра, 15 серпня, Motorola має офіційно представити нові смартфони Moto P30, P30 Note і P30 Play. При цьому в мережі вже з’явились ціни на новинки.

Про це пише AndroidPure.

Так, найдорожча модель Moto P30 з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 350 доларів (9 400 гривень). Модифікація з 64 ГБ флеш-пам'яті коштує на 50 доларів дорожче – її ціна становить 400 доларів або 10 800 гривень).

Читайте також: Смартфон Alcatel 7 з великим дисплеєм і хорошою батареєю коштує менше 200 доларів

Вартість моделі P30 Note з модифікацією 4 ГБ оперативки і 64 ГБ флеш-пам'яті оцінена у 300 доларів (8 100 гривень). А версія зі співвідношенням пам’яті 6/64 коштує 335 доларів (9 тисяч гривень).

Новинка отримала потужну батарею

Найдешевша модель P30 Play буде коштувати 260 доларів (7 тисяч гривень).

Також, за даними джерела, усі смартфони лінійки отримають потужну батарею, ємністю 5000 мАг.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно