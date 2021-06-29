Будемо з вами всі 90 хвилин: відомі українці записали відео перед грою збірної зі Швецією
Джерело:Офіс Президента
Вже ввечері 29 червня Україна зійдеться у футбольному поєдинку зі Швецією в 1/8 фіналу на Євро-2020. Відомі українці записали відео, аби підтримати нашу збірну. Володимир Зеленський запевнив, що "на полі нас буде не 11, а 40 мільйонів".
Відео починається блакитно-жовтим текстом на тлі краєвидів Києва: "Віримо в Україну! Україно, вперед!". Після цього відомі політики, спортсмени та зірки наголошують, що 29 червня всі ми – збірна України.
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Мотиваційні заклики для збірної
Спочатку до українських футболістів звернувся президент Зеленський. "Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. І я буду дуже радіти кожному забитому голу", – зазначив він. Олімпійський чемпіон Сергій Бубка додав: "Це буде ваш день. І ніхто та ніщо не зможе вас зупинити на шляху до перемоги". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з'явився у кадрі зі своєю дружиною та 2 дочками. "Ми віримо у вас. Слава Україні!", – сказав він.
"Віддайте всі свої сили заради перемоги", – закликала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Звернулися до збірної й українські військові з передової. "Будьте бійцями, перемагаємо разом. Ми підтримуємо вас, бо самі знаємо, скільки сил додає підтримка. І на футбольному полі є місце для спортивного подвигу", – наголосили захисники країни. Завершив відео глава держави. "Вас на полі не буде 11. Нас на полі буде 40 мільйонів", – підсумував він.
Відомі українці підтримують збірну: дивіться відео
Хто ще знявся у відео для збірної:
- Ірина Білик;
- Руслан Стефанчук;
- Василь Вірастюк;
- Євген Кошовий;
- Сергій Бабкін;
- Марія Єфросиніна;
- Олександр Пономарьов;
- Олег Немчінов;
- та інші.
Україна зіграє зі Швецією: що варто знати
- Надскладний поєдинок українців та шведів на Євро-2020 відбудеться у шотландському Глазго. Стартовий свисток арбітра пролунає на стадіоні "Хемпден Парк" о 22:00.
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- Цікаво, що збірні України та Швеції вже змагалися на Євро-2012, тоді перемогу здобула наша команда. На гол Златана Ібрагімовича українці відповіли дублем Шевченка.