"А у вас все там живые приедут": окупант збирається додому після "нерозберіхи" в Україні

Деякі російські окупанти вже не хочуть бути гарматним м'ясом у війні проти України. Тож планують повернення додому. Якщо встигнуть.

В мережі опублікували черговий перехоплений дзвінок російського окупанта додому. Дівчина, до якої він дзвонить, уточнює в нього, чи всі вони живі приїдуть. "Цього я тобі гарантувати не можу", – відповідає окупант.

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Цього разу він скаржиться на дії свого керівництва.

"Тут свої ж знущаються, приймають такі рішення, що люди гинуть. Безладдя", – скаржиться окупант.

І каже, що не планує бути "гарматним м'ясом". Тому поки очікує рішення, як він буде повертатися додому – чи одразу в Росію, чи через Білорусь.

Відео розмови окупанта, який хоче додому

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