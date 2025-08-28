Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді жорстко відреагував на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто щодо заборони в’їзду на територію країни через атаки українських безпілотників на нафтопровід "Дружба", пише 24 Канал.

Дивіться також Артилеристи досі боги війни: WSJ пояснили, чому фраза про війну дронів суперечлива

Що він сказав?

Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп**дите. А за обмеження Шенгену – не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, – дивний у вас гумор",

– заявив командувач Сил безпілотних систем.

Він зазначив, що, заступаючись за нафтопровід "Дружба", Сіярто захищає не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені російськими грошима від продажу підсанкційних товарів та сировини.

"Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини,– продавайте це і далі місцевому люмпену. Але памʼятайте чорно-білу позицію етнічного угорця, українського військового, командира "Птахів" ЗСУ: маслаючи за нафтопровід "Дружбу", ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною", – зазначив "Мадяр".

Командувач Сил безпілотних систем відповів Сіярто: дивіться відео

Командувач Сил безпілотних систем наголосив, що, купуючи підсанкційну продукцію, Угорщина спонсорує російські атаки по мирних містах України, які тільки за одну ніч вбили десятки українців у Києві.

"Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки – по лікоть у українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву. RUSZKIK HAZA", – заявив Роберт "Мадяр" Бровді.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на заяву угорського міністра закордонних справ. Він зазначив, що замість справедливої реакції на загибель українців від російських обстрілів з боку Угорщини лунають лише нові звинувачення на адресу України.

Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави та людей,

– зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто у своєму відеозверненні на фейсбук заявив, що "командиру військової частини, яка завдала ударів по нафтопроводу "Дружба", заборонили в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони "протягом найближчих років". За його словами, "це був напад на наш суверенітет, що ставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини, тому "Україна має отримати за це наслідки".

