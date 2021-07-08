Вашингтон призупинив ліцензію колишнього адвоката Трампа Джуліані

Влада Вашингтона ухвалила рішення щодо тимчасового призупинення адвокатської ліцензії Рудольфа Джуліані. Це сталося після того, як відповідне рішення схвалив суд у Нью-Йорку.

В Апеляційному суді округу Колумбія заявили, що Джуліані відсторонять від роботи у Вашингтоні в очікуванні рішення щодо його ситуації в Нью-Йорку. Мовилося саме про припинення його адвокатської ліцензії.

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У ЗМІ заявляли, що федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка та ексголови фіскальної служби Романа Насірова. Це зробили саме у межах розслідування проти колишнього адвоката Трампа Джуліані.

За інформацією видання, прокурори підозрюють, що під час роботи на Дональда Трампа Рудольф Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент.

Справа щодо Джуліані: коротко

Судді визнали, що Рудольф Джуліані робив "хибні та оманливі заяви" у суді та на публіці, коли він оскаржував результати виборів 2020 року від імені Дональда Трампа.

Впродовж кількох років він був особистим адвокатом Дональда Трампа, колишнього президента США. Він фігурував у розслідуванні Конгресу та правоохоронних органів.

Рудольф Джуліані виступив на мітингу в підтримку Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Тоді він вкотре закликав прихильників колишнього президента продовжувати боротьбу та пообіцяв "нові докази фальсифікацій".