За нищівні операції проти ворога: Зеленський присвоїв полковнику СБУ Козаку звання Героя України

Володимир Зеленський повідомив про зустріч із полковником Служби безпеки України Василем Козаком, який розробляє та проводить результативні операції проти ворога. Глава держави відзначив його званням Герой України.

Під час зустрічі також обговорили подальший розвиток СБУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на президента України.

Що відомо про відзначення званням полковника СБУ?

Полковник Служби безпеки України Василь Козак бере участь у розробці та реалізації активних операцій, що завдають відчутної шкоди ворогу. Глава держави зазначив, що саме за бойові результати відзначив Василя Козака званням Героя України.

Під час зустрічі сторони обговорили бачення потенціалу СБУ та можливості посилення захисту держави в умовах війни.

Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись,

– написав Зеленський.

Зверніть увагу! Звання "Герой України" – найвища державна нагорода України, що присвоюється громадянам за видатні геройські вчинки або надзвичайні трудові досягнення.

Що відомо про кадрові зміни в Службі безпеки України?